加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/1/4）

野村腳勤觀點：

■景氣藍燈代表市場底已不遠

國發會日前發布 11 月景氣燈號跌入「低迷藍燈」，綜合分數 12 分也創下 2009 年 6 月以來新低，許多人對於景氣抱持悲觀看法，而實際上經濟也的確面臨挑戰，但如果是從股市投資的角度，此刻反而是買進的好時機。過去 20 年來台灣共 3 次出現景氣藍燈，分別是 2008、2011 及 2015 年，持續了大約 9-10 個月，然而股市的底部卻是在第一次藍燈出現後的 1-2 個月就見到，而在隔年股市也都出現將近雙位數的反彈。這最主要的原因是，股市多數的跌幅早在景氣下行時，即燈號由紅轉藍之際就已反應，燈號轉藍時市場反而會預期未來展望轉佳，帶動股市提前上漲。但要注意的是此時景氣尚未脫離低迷，產業基本面狀況也不會太好，此時的股價波動可能會較往常放大。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨下降：美國 11 月 CPI 下降至 7.1%，優於預期 7.3%，仍將持續緩步下滑中

（二） 中國解封：中國宣布 1/8 起邊境大解封，解除封控態度明確，有助於經濟復甦

（三） 政府護盤：若國安基金及台股禁空令尚未退場，有助於維持短期大盤穩定

●大盤利空因素：

（一） 利率仍高：聯準會對抗通膨決心堅定，上調終端利率至 5%，可能維持長時間高利率環境

（二） 消費需求平平：美國銷售旺季僅正常表現，庫存調整狀況略不如預期，消費復甦狀況仍待觀察

（三） 中國確診飆升：中國確診人數飆升造成工廠出現停工，影響短期供應鏈穩定

●基本面逐步反應利多，台股先蹲後跳

從最新國發會公布的景氣對策燈號來看，台灣景氣仍面臨著不小的挑戰，第一季通常是電子業的淡季，銷售動能基本上不會太好。另外一方面中國是今年的亮點，整體而言解封一定是好事，但也會造成確診人數快速上升，經濟活動勢必受到影響，沒那麼快就能看到復甦，此外庫存調整最快也要到第二季才會有顯著改善，因此短期來看復甦腳步仍在持續，但還是要耐心等待基本面反應。轉折點或許會落在第三季，市場慢慢開始反應 2024 年聯準會降息可能，加上庫存調整告一段落，中國消費復甦帶動製造業活動回升，以及 2024 年 1 月總統大選的行情，都是我們可以期待的利多。因此短期內市場拉回都是分批布局的時機，等待利多出現時的反彈行情。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/12/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-230100008

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】