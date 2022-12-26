台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 12/26
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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4977  眾達-KY      12/27  第一現增    12/21-12/23       850   93.00     93.00  凱基       01     12/26     66263
2380  虹光         12/27  上市增資    12/21-12/23      1700   10.00     10.00  元富       01     12/26     85085

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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