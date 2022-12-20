防疫鬆綁吸引資金回頭 法人看好內需點火點燃陸股多頭

隨著中國大陸防疫政策鬆綁，陸續吸引資金回流，累計今年以來淨流入金額超過 122 億美元，法人認為，中國的重新開放政策，將激勵消費力道的復甦，進而推升陸股表現。

先機中國基金投資組合經理車強表示，陸股今年面臨三大挑戰：疫情清零政策、房地產行業風險、地緣政治形勢嚴峻，直到 10 月份中國二十大會議之後，開始發生改變，政府態度轉變成為將推展一系列對經濟有利的政策。

車強進一步指出，目前陸股市場仍有投資機會，包括房地產在政策利多的加持下可望繼續反彈；而網路業在短期內也將是潛在的贏家；此外消費的復甦將推動受惠於「重新開放」的反彈。

但車強也說，目前股市價值重估可能是投資氣氛所驅動的，而非企業獲利或銷售業績所驅動，但預期此一現象可望在 3 月的兩屆會議之前改變，12 月的工作會議也可能會針對重新開放的計劃提供更多的指示。

車強表示，在景氣復甦確實已經萌芽，對中國股市到明年第 1 季的前景都保持樂觀態度，預期最快將在 12 月內看到這方面進一步的措施，並在 3 月得到更明確的指引。

滙豐投信也看好陸股前景，點名看好隨著中國逐步放寬防疫措施，以及提供更全面的政策支持房地產行業，可望成為支撐增長復甦的明顯驅動力。

滙豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱說明，最近中國的政策動向都明顯表現出 2023 年重新開放的跡象，預料將有助於重振消費者信心，緩解供應鏈瓶頸，並在 2023 年促進經濟活動，特別是在消費和服務業方面。

沈昱認為，中國市場反彈情況短期內仍將持續顛簸，但如能撇除短期影響，並從較長遠的角度出發，當市場因負面的宏觀數據而出現調整時，正好是值得留意並投資於成長股的好時機。

滙豐投信點名看好，受惠於重新開放的行業，例如航空公司、酒店、餐館、旅行社，以及長期增長的高端製造和減碳等產業後市潛力。