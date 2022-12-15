【富達投資觀點】聯準會再升息2碼並上調終端利率預估

小結

1. 聯準會一如市場預期升息 50 個基點，將聯邦基準利率目標區間上調到 4.25% 至 4.50% 之間

2. 聯準會上修 2023 年利率中位數、通膨中位數、失業率中位數，並下修經濟成長中位數預估

3. 對風險性資產維持審慎看法不變，股票相對看好美股與新興亞洲，債券相對看好投資等級債

發生什麼事

聯準會一如市場預期升息 50 個基點，將聯邦基準利率目標區間上調到 4.25% 至 4.50% 之間，累計今年以來共升息 17 碼，此為 1980 年代以來最激進政策。會後聲明重點如下：

1. 上修利率中位數：聯邦基金利率預測點陣圖上面顯示，19 位官員預測，2023 年基準利率中位數為 5.1%，即目前利率水平再升息 3 碼。

2. 上修通膨中位數：核心 PCE 通膨年增率預估中位數方面，由 2022 年由 4.5% 上修至 4.8%；2023 年由 3.1% 上修至 3.5%；2024 年由 2.3% 上修至 2.5%。

3. 下修經濟中位數：經濟成長率預估中位數部分，2022 年由 0.2% 上修至 0.5%；2023 年由 1.2% 下修至 0.5%；2024 年由 1.7% 下修至 1.6%，長期水準則維持在 1.8% 不變。

4. 上修失業率中位數：失業率預估中位數方面，2022 年由 3.8% 下修至 3.7%；2023 年由 4.4% 上修至 4.6%；2024 年由 4.4% 上修至 4.6%；長期水準維持在 4.0% 不變。

聯準會對美國經濟展望最新預估表

資料來源：Bloomberg, 聯準會，富達投信整理, 資料截至 2022.12.15

富達觀點

聯準會一如市場預期升息 2 碼，由之前連續 4 次升息 3 碼放緩升息幅度為 2 碼，惟上調 2023 年終端利率中位數至 5.1%，2024 年則上調至 4.1%，利率點陣圖顯示聯準會官員擔憂持續性緊縮貨幣政策，可能對經濟帶來放緩之擔憂。主席鮑威爾在記者會上重申聯準會需要持續對抗通膨，並表示儘管上周通膨低於市場預期，但其對非住房核心通膨僵固性擔憂，因此需要維持高利率較長時間。此外，鮑威爾亦提及目前勞動力結構性短缺問題，此可能令通膨維持在相對高點，意味聯準會可能需要較長限制性政策。

富達展望

如果聯準會維持超過中性利率較長一段時間，預估將對企業與民眾資產負債帶來風險，我們預估 2023 年美國經濟將放緩並可能出現溫和衰退。整體而言，我們對風險性資產維持審慎看法不變，股票相對看好美股與新興亞股，信用債券相對看好投資等級債。

警語

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