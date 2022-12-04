兩大優勢 法人點名基礎建設產業長線獲利可期

全球央行升息循環打亂股市多頭行情，但仍有法人看好股市表現，並點名鎖定基礎建設產業，認為基礎建設可擺脫價格波動，又能轉嫁通膨的成本，具備抗通膨與長線獲利的優勢。

DWS 基礎建設股票策略共同主管、基金經理人 Frank Greywitt 表示，基礎建設公司提供每個人所必要的服務，手上握有好的合約並且受主管機關管理，對於如何收費也有相對的規定，這一類型公司可將通膨產生的成本轉嫁給使用者，不必在意市場價格波動，對投資人來說，基礎建設公司具有抗通膨的特性與長期獲利的潛力。

DWS 表示，所謂的通膨轉嫁，主要可分成顯性 (explicit) 與隱性 (implicit) 兩大類，目前基礎建設資產中，可顯性通膨轉嫁與隱性通膨轉嫁的公司占比約 78%，另一種則是透過定期式通膨轉嫁的方式 (fixed bumps)。

DWS 表示，所謂顯性通膨轉嫁，是根據合約與租約轉嫁通膨效應，以收費公路的費率為例，收費公路業主或營運商的合約，通常會納入直接連結通膨的標準年度收費增幅的條款，換言之，當基礎建設公司獲得主管機關同意後，在物價上漲的一年後，漲價 5 約 10%。

而隱性通膨轉嫁，即通膨效應雖未直接反映在相關合約裡，但某些基礎建設業者如受政府管轄的公用事業公司，能夠透過協商，向主管機關申請調高費率。

以產業別來說，DWS 則看好能源與通訊等產業，以能源來說，DWS 主要鎖定油氣管線，在過去在正常環境下，液化天然氣的運輸能夠帶來上億美元的營收，但近期受俄羅斯的影響，推升能能營收呈現倍數成長。

至於通訊產業，DWS 則鎖定位於美國的電信塔產業，隨著無線運營商積極建設 5G 網絡，電塔產業將加速成長；另外自動駕駛發展，對聯網、通訊與電力的要求逐漸提高，未來對通訊相關基礎建設投資的需求也將大幅提升。

保德信則看好廢棄物處理，隨著全球經濟活動陸續恢復，企業對於廢棄物處理的需求不僅回穩，在法規日趨嚴格之下，需求甚至有增無減，加上法規限制，讓廢棄物處理成為專職產業，預估 2023 年，全球廢棄物管理商機將擴增超過六成，達 1.69 兆美元。

另外，受惠於政策推動，再生能源投資也是基礎建設中不可或缺的一環，根據統計，2021 年全球再生能源新增投資額為 4606 億美元，較 2020 年大幅增加 20%，其中主要的投資項目來自於太陽能及風電，預期在各國加速推動低碳經濟及能源轉型的背景下，再生能源未來幾年投資規模可望加速增長。

