投資級債券吸金 資金拉抬啟動反彈行情

聯準會唱鴿，市場普遍預期 12 月升息 2 碼機率大增，升息幅度趨緩也拉抬風險性資產行情，從資金流向發現，市場已開始進場投資債券，今年以來修正較多的資產類別，11 月以來反彈幅度更高。

市場對於預期升息步調放緩，使債券殖利率出現下滑，美國 10 年期公債殖利率自 10 月底高點曾達 4.2%，下行至目前約 3.7% 水準。

根據 EPFR 基金流向資料顯示，投資級債券基金已連續五周出現淨流入，而非投資級債券基金則是在今年 8 月以後首次出現淨流入。

施羅德投信指出，從資金流向可發現，目前債券殖利率攀升至近 10 年高點，評價面極具吸引力，儘管市場預期未來美國利率雖仍將逐步上揚，但積極升息的情境已經過去，債券評價面的吸引資金開始進場投資債券。

施羅德投信認為，透過布局全球各類型債券的方式，較能掌握各種債券的投資機會。施羅德 (環) 環球收息債券產品經理王翰瑩說，全球多元債券產品包含投資級債、非投資級債等信用債券，以分散布局的方式掌握美國、歐洲及英國等各區域債券市場投資標的，當市場反彈時也較有機會跟上反彈機會。

根據歷史資料統計，過去 20 年彭博全球多元債券指數年化報酬率約 4.8%，高於全球公司債，而其波動度為各債種最低，全球多元債指數平均信評為投資級信評，在相同波動程度下，彭博全球多元債券指數可獲得的年化報酬較高。

王翰瑩建議，可運用全球多元債券市場，以較高品質且具價值面優勢的投資等級債券為主，輔以搭配精選的非投資等級債券以提高收益與潛在資本利得，抓住債券市場價值面浮現的投資機會。

