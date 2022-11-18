JPEX 援助基金 針對受其他交易所暫停存取款影響的加密貨幣交易者

自 FTX 平台崩潰以來，JPEX 已收到大量對我們的 “援助基金” 的申請。 因此，負責監督 FUND 分配的人員一直在加快審查過程，以便受影響的 FTX 代幣 (FTT) 持有者可以收回部分丟失的代幣價值。 這種需求讓 JPEX 意識到 FTX 項目是業內最大的項目之一，對全球數百萬加密貨幣交易者和投資者造成了重大損失。 巴哈馬群島凍結 FTX 的資產以及澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 暫停其金融服務牌照導致包括 FTX.com 在內的許多加密貨幣交易所停止存取款。

在進行全面審查並與利益相關者進行內部討論後，我們得出結論，需要啟動額外的 JPEX 援助基金，以幫助滿足全球加密貨幣交易者的需求。 這就是為什麼 JPEX 呼籲各種交易者利用我們新的援助資金池並重新投資數字資產。

額外的 JPEX 援助資金池

金額：500,000 USDT（相當於 500,000 美元）。 這將由 JPEX 基金會分配。

目的：受任何平台影響的所有用戶（交易所除 FTX 平台）。

要求：用戶必須能夠證明自己擁有至少 5,000 USDT（約 5,000 美元）的資產。 存款和取款可能會停止，但即使在困難時期，交易所用戶也始終可以訪問餘額和交易歷史記錄。 簡而言之，JPEX 希望新基金的申請人能夠展示被困在特定平台（交易所）上的資產價值。

受影響的加密貨幣交易者可以按照以下步驟申請。

如何申請

需先註冊成為 JPEX 客戶 JPEX 註冊

填寫此表格（點擊此處），回答 JPEX 提出的相關問題。

JPEX 會提醒申請者，申請成功者的最高限額為 500 USDT（約 500 美元）。 這筆錢將分三個階段發送到基金贏家的 JPEX 錢包。

第 1 步：選定的應用程序必須在 JPEX 註冊帳戶並完成身分認證 (KYC) 程序以幫助激活他們的 帳戶。 確認後，100 USDT（約 100 美元）援助將在 12 小時內發送到他們的現貨錢包。

第 2 步：在收到第一筆 100 USDT 的資金後，成功的申請者需要對交易進行截圖，並在社交媒體平台 Facebook 上分享。 Instagram ，電報群或推特。 除此之外，如果成功申請者將截圖分享到 JPEX 的 Discord 頻道，則可以證明該基金的真實性。 由於 我們希望更多人知道此消息，我們要求申請人在其跨社交媒體平台的帖子中也標記三個朋友。 完成後，成功的申請者必須向 JPEX 客戶服務團隊 出示其社交媒體活動的證明。 團隊確認後，將額外發送 200 USDT（約 200 美元）到申請者的現貨錢包。

第 3 步：完成第 1 步和第 2 步後，我們平台運營團隊將審核相關信息，並在 14 天內將剩餘的 200 USDT 發放至用戶平台現貨錢包。

JPEX 了解加密市場還很年輕，需要時間成熟並被主流接受。這解釋了為什麼 FTX 跟隨其他公司破產。

為了消除客戶的擔憂，JPEX 於 11 月 13 日星期日發布了儲備證明或資金證明，以提供透明度並增強用戶的信心。這向利益相關者證明了我們的穩定性。

雖然 FTX 代幣 (FTT) 得到了 30 多家交易所的支持，但許多平台在項目崩潰後忽視了客戶的損失。 JPEX 認為，JPEX 援助基金第二期 可以幫助在其他交易所（平台）遭受相對較高損失的客戶獲得 500 USDT 的小額代幣，幫助他們恢復加密貨幣交易活動。

由於區塊鏈技術和加密貨幣的潛力，JPEX 將繼續努力開發多種加密產品，以幫助我們的用戶在加密市場中最大化他們的潛在利潤。

一如既往，JPEX 在牛市和熊市期間隨時為我們的用戶提供支持。

謝謝你的支持！

JPEX 團隊

JPEX 註冊