加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/11/16）

野村腳勤觀點：

●5G 應用的商機才正要開始

儘管全球通膨衝擊消費性電子產品供應鏈，但在積極去化庫存之際，各大廠商亦加速佈局 5G 產業，包括最近全球市佔前兩大的手機晶片業者，紛紛推出了新一代 5G 晶片，甚至也推出新一代數據晶片平台，可望提升工業物聯網、連網 PC 等受惠 5G 的創新應用。回顧今年，因為疫情與通膨影響，5G 應用的發展並不順利，基本上 5G 手機的出貨量及滲透率都低於預期，但即便如此 5G 通訊的趨勢仍未改變，預期隨著未來 2~3 季庫存逐漸去化，以及中國防疫政策鬆綁後終端消費復甦，未來數年內 5G 應用的成長潛力仍然巨大，而今年有許多相關的好公司股價都跌的非常深，評價非常具有吸引力，考量未來的數年的發展趨勢，現階段正是很好的長期布局時點。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點回落：美國 10 月 CPI 低於市場預期，亦較前月回落，通膨或已出現受控跡象

（二）升息預期放緩：受通膨數據回落激勵，市場已完全反映 12 月 FOMC 升息 2 碼的機率

（三）財報優於預期：匯兌收益加持，台股 Q3 財報獲利普遍優於預期，有助於台股短線反彈

●大盤利空因素：

（一）通膨數據仍高：通膨數據仍遠高 2% 長期目標，預期聯準會仍維持偏鷹派口吻以對抗通膨

（二）經濟放緩疑慮：目前市場預估美國未來三季 GDP 季增率將低於 0.5%，經濟放緩態勢逐漸顯現

（三）地緣政治風險升溫：烏俄戰爭、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●謹慎看待反彈，靜待基本面落底後的多頭

台灣加權指數從 10 月低點反彈以來已上漲了近 2 千點，漲幅將近 15%，一舉站上季線以及萬四關卡，股市上漲固然該感到開心，但認真研究這波反彈，最主要是情緒的修復以及美債殖利率下跌帶動評價回升，並非基本面轉佳帶動的行情，過往這類行情普遍不長，此時絕對不是追高的時間點，但這不代表我們要站在賣方，相反的我們更應該站在買方，因為只要通膨開始加速回落、聯準會升息預期放緩時，幾乎可以確定股市底部就在這邊了，而隨著今年下半年企業庫存積極去化以及消費逐漸回溫，預期明年上半年大盤高機率維持震盪向上，而隨著明年下半年企業獲利開始改善，或甚至聯準會釋出任何一點可能降息的訊號，股市就有望迎來新一波多頭的開始。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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