重磅消息！JPEX 公布代言人為台灣知名藝人陳零九

今日（14/11 ）JPEX 在官方公布中心宣佈台灣知名藝人陳零九先生正式成為 JPEX 代言人，原來 早已在網上暗示神秘代言人

JPEX 早前宣布與台灣 NFT YOLO Cat Club 達成合作夥伴關係，並會在明年合作舉辦多場活動及講座。在 11 月 11 日，JPEX 在官方社交平台上公布消息，暗示將有重磅人物擔任 JPEX 的代言人。當時因為 JPEX 宣布與台灣 NFT 社區合作，因此在 Discord 頻道上有不少人猜測代言人是否與台灣藝人有關。

JPEX x 陳零九攜手合作，為近期較為低迷的加密貨幣市場注入一劑強心針

近期較為低迷的加密貨幣市場，JPEX 依舊一步一腳印的穩健經營市場，不僅與 YOLO Cat Club 達成合作夥伴關係，更簽下台灣知名藝人陳零九擔任 JPEX 全新代言人，後續也會有更多經營加密貨幣市場的計畫，向市場與客戶表明 JPEX 將持續提供更好的加密貨幣平台交易服務。

關於陳零九

陳零九先生是從網絡發跡的創作型歌手，於 2009 年起成為網絡歌手漸露頭角，出道至今超過 10 年，為滾石唱片簽約歌手，創作並發行超過上百首歌曲，數位串流點擊突破上億次。2019 年參與娛樂百分百凹嗚狼人殺綜藝節目並推出熱門歌曲「天黑請閉眼」，在亞洲市場獲得巨大成功。現時為《娛樂百分百》主持人、近期亦跨足戲劇拍攝並擔任男主角演出。為台灣全方位知名藝人。

關於 JPEX

JPEX 成立於 2019 年，是一個擁有四個國家金融牌照的加密貨幣交易所。JPEX 希望在將來擴展到世界各地，並提供更好的加密貨幣平台交易服務，成為全球最大的五個交易所之一，並將繼續推動優化平台，為平台使用者提供更優質貼心的服務。

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