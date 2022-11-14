旅遊旺季+邊境解封 法人點名鐵路、機場股行情後市看漲

時序進入年底旅遊旺季，法人看好，在防疫政策鬆綁、運輸量持續回升下可望挹注鐵路基礎建設與機場營運等相關類股的股價表現。

各國陸續鬆綁邊境管制，根據美國運輸安全管理局最新數據，全美機場週客流量已高於 2019 年水準，以美國來說，在全面解封之後，大幅提升 10 月航空旅行需求回溫，另外，歐洲基礎建設的報酬率也隨著人流回籠，來到近 10 年高峰，看好歐美旅遊動能有機會在耶誕旺季前繼續保持回升態勢，挹注相關設施股價表現。

PGIM 保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，隨著整體運量明顯回升，北美鐵道公司第 3 季財報表現普遍較預期為佳，先前北美鐵道公司評價面受到經濟衰退疑慮以及鐵道公會罷工計畫衝擊，使得 PE 回落至歷史平均低點，不過在財報公布加上實際營運改善後，紛紛展開彈升行情。

此外，全球許多國家在 10 月相繼放寬入境限制，航空公司看準疫後旅遊商機，持續增加國際航班，帶動整體機票銷量大增，包括美國的西南航空、夏威夷航空、美國廉航捷藍航空等，皆預料這波國際旅遊需求增溫將持續至聖誕節假期。

王翔慧進一步指出，歐洲鐵路、交通等基礎建設也在人潮回流後，營運狀況持續提升，統計顯示，目前歐洲交通基建行業的內部報酬率已經來到超過 12% 的水準，僅次於 2011、2012 年時的 13%、14% 高峰值，亦即目前歐洲交通基建的報酬率達到近 10 年新高。