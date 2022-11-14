AAX 一直以來將用戶需求擺在優先順位，為此，我們希望與用戶分享我們目前面臨的狀況，希望透過即時的更新，與用戶一起走過動盪期。

有鑑於上周著名加密貨幣交易所發生的財務危機，影響了支持加密貨幣用戶們的信心，開始對所有加密貨幣交易所的營運及財務狀況產生疑慮；AAX 一直以來將用戶需求擺在優先順位，為此，我們希望與用戶分享我們目前面臨的狀況，希望透過即時的更新，與用戶一起走過動盪期。

1. AAX 原已排定的系統升級行程將能有效保全並提升系統及用戶交易的安全，以防止層出不窮的惡意網路威脅。由於我們系統升級第三方合作夥伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響了我們服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。

2. AAX 將繼續盡最大努力在 7～10 日內恢復所有用戶的服務及正常營運，有鑑於此，目前已暫停所有提領服務，以防止針對性盜竊。此外，我們理解用戶提領是目前最迫切的需求，我們正亟力安排提供用戶提領限額的措施，以協助用戶降低風險。

3. 此外，我們創建了 AAX User Withdrawal Request Form 線上提領需求單，將協同用戶服務支援團隊、營運團隊及合規團隊，逐一以人力手動方式協助用戶進行提領及其他需求，預期也將花費比平常更長的時間。

4. 針對目前的非常狀況，AAX 也已成立了專案小組，除了密切關注市場變化，並在每日中午 12:00（UTC+8）統一在官方社群平台及用戶社群，提供每日更新，包括每日提領狀況更新、系統更新進度等，增加交易所透明度。

對於加密貨幣市場，AAX 持續保持樂觀積極態度，我們也將完善平台及交易環境，並在新市場拓展機會。我們也邀請用戶，透過理性回饋及支援，一起度過這段動盪時期。保全用戶資產及安全體驗是我們的初衷，也是最重要的任務，所有資訊的更新將只會透過 AAX 官方平台發佈，包括官網 www.aax.com 以及下列官方社群平台。若有任何機構刻意抹黑及不實指控，我們也將保留法律追訴權。

最後，要提醒所有用戶，AAX 及其附屬組織不會也不該要求您提供個人帳戶密碼、雙重認證驗證碼、以及任何得以存取您數位資產的機密資訊，然而，提供個人資訊如身份證件副本以進行 UID 的身份驗證，是進行人工提領時的必要環節。



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