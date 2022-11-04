實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6835 圓裕 11/04 初上市 10/31-11/02 1520 35.41 35.41 台新 01 11/03 125770 6791 虎門科技 11/08 初上櫃 11/02-11/04 731 46.00 46.00 富邦 01 11/07 47514 2867 三商壽 11/08 上市增資 11/02-11/04 90000 5.20 5.20 華南永昌 05 11/07 9001 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。