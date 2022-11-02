野村投信中國市場評論 在短期震盪格局中找尋投資機會

今年以來全球股票市場表現不佳，中國市場表現更是落後全球，其中更以香港市場表現最為疲弱。從年初的疫情、俄烏戰爭、全球央行緊縮的貨幣政策，利空消息不斷，整體風險性資產價格均大幅度修正。

上周剛結束的中國二十大會議並沒有帶給市場任何安撫人心的訊息，在開會前，市場原本期待中國在二十大會議後是否會提出利好經濟的政策亦或是對於嚴格防疫的清零政策是否會出現方向性的轉變，但隨會議結果出爐，未來五年中央政治領導班底確定，市場卻出現更大幅度的修正，中國國家主席習近平的親近班底全面進入政治核心，市場對於防疫政策可能的放鬆或轉向破滅，另一方面，市場認為會議結果並沒有太多新意，也未提出任何實際對於提振經濟有效的政策，會議剛結束的第一個交易日不論 A 股市場或是香港市場都出現來自外資的失望性賣壓，對於新的政治班底不信任且短期內清零政策調整無望，將持續壓抑消費拖累中國經濟。

近期風險性資產仍會面臨較大的壓力，俄烏戰爭仍繼續，市場對於能源、原物料、糧食的擔憂就不會消退，全球央行仍在緊縮貨幣、市場對於過度緊縮的貨幣政策引發的經濟衰退擔憂就不會消失。中國除了面臨全球環境的需求減弱影響外，中美關係從貿易戰打到科技戰，雙方關係的惡化會進一步限制海外資金流入中國。除了外在環境的嚴峻，中國內部問題也具挑戰性，在新的政治班底確定後，對於防疫政策主張共存的共存派已經消失，短期內清零政策、房地產蕭條將持續壓抑消費相關行業。面對內外需求都疲軟的情況，風險性資產仍將承受較大的壓力，難以有所表現。

短期的市場看起來很悲觀，但並不代表中國已經失去中長期投資價值。從全球的角度來看，今年以來全球央行為抑制通膨而實施緊縮貨幣政策，而通膨有望在今年底前來到高點，積極的升息手段有機會略微放鬆，加拿大央行已經開出第一槍。中美關係雖緊張，但習近平在前兩日對拜登政府釋出善意，拜登政府也做出回應，未來一段時間可以密切觀察習近平及拜登是否有機會見面。二十大已經結束，市場雖對新政府明確表現出不信任，

但這已是既定事實，更重要的將是這個新的政治團隊對於未來五年的經濟規劃，新的政策將會在未來的幾個月政治局會議及中央經濟工作會議中被制定。

中國的經濟在谷底，中美的關係很緊張，政治情勢很難判斷，但投資仍需回歸基本面。第四季股市有機會築底，清零政策導致消費疲弱，地產不振連帶拖累房地產後週期產業，但製造業數據及基建增長開始慢慢回溫，相關產業值得注意。俄烏戰爭導致歐洲天然氣價格大漲，也改變部分行業的未來發展，在全球減碳前提下，加速天然氣以外的乾淨能源發展已不可避免，而中國在相關產業都具有優勢。重點觀察中國政府對於開放清零政策的小動作，這將有利被壓抑已久的疫情受害產業。

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