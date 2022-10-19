野村投信：關注二十大會議進展與經濟表現

這幾個月以來中國股市走勢偏弱，中美關係緊張程度升高，而美國升息減少流動性都讓投資人情緒低迷。中國股市經過第二季強力反彈後，進入下行走勢。然而在經過一季的修正後，許多股票的評價和股價位置回到低檔，市場也進入打底的時期。

這個星期中國市場最重要的事件就是二十大會議的進行，為期一週的會議要在週末落幕，開場的內容和會議進行中的細節都是投資人關注的焦點。這一次會議一開始還是強調「清零政策」的重要性，新冠疫情以來，清零派和共存派即是目前兩大不同的防疫政策方向，而可能的封城和經濟活動的暫停也是最受到投資人在意的重點，目前看來清零仍然是面對疫情的主要路線。另外，近一個月以來，美國對中國的科技戰全面升級。日前美國商務部針對中國晶片發展提出的政策，不只是對高速運算、AI、半導體設備進行限制，更對美國籍民眾在中國企業從事半導體工作也要求申請核可，這也可能壓制美籍華人在中資半導體公司的工作發展。面對美國直接拉開競爭優勢的策略，中國必須力求自主化。除了在半導體之外，目前全球共同面對的能源短缺，以及未來可能發生的糧食問題，也都是這一次二十大提出的自主化要點。

這一次會議的開場中，「安全」也成為大家聚焦的重心。過去幾次經濟發展都是大會中強調的中心任務。然而目前的環境受到疫情和國際關係的不確定性升高，經濟議題淡化，而人民安全的重要性上升。整體來說，這次的開場演講仍維持過去幾個月以來的一貫基調，中性而略為偏緊。然而也有托底和偏多的部份，如房地產政策，並未再提到房住不炒的論調，也是呼應之前對房市政策的寬鬆。

中國經濟的走弱也是目前市場關注的焦點，受到疫情、封城、供應鏈議題，消費需求持續受到壓抑，然而近日公佈的數據似乎出現好轉的跡象。9 月份新增社會融資相較去年同期大幅成長，主要來自新增的銀行信貸和表外融資增加。其中銀行的信貸是受到企業貸款的需求而大幅推升，短中長期的貸款數據同步改善。雖然因為疫情壓抑消費力道，房屋需求也還沒有出現好轉，新增居民貸款仍然下滑。惟展望接下來受到房市政策的托底，10 月份的居民貸款需求有望改善，加上基建設備更新的新增貸款將在第四季開始投放，預期企業需求可以維持在高檔，預期第四季的社會融資年增率將可從第三季的負數翻正，對市場氣氛和信心將帶來提振的效果。

第三季以來，中國股市已大幅拉回，雖然經濟偏弱、中美關係緊張、清零政策持續，然而股價和指數位置都已經回到低檔，在這個時點和位置，建議投資人不需再過度悲觀。近期除了部份經濟數據開始改善，時間正逢企業第三季財報公佈，從一些已經先行預告的上市公司來看，新能源車及零組件類股中都有幾家優於市場預期的公司，加上第四季市場有望進入打底整理的階段，投資人可以尋找基本面表現突出的個股進行佈局。

>>> 閱讀更多精彩文章

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】110615 台北市信義區信義路 5 段 7 號 30 樓理財諮詢專線：(02)8758-1568 AMK01-221000078