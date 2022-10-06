今年功率元件產值達245億美元 連六年寫新高

研調機構 IC Insights 今 (6) 日指出，今年功率元件市場受惠平均銷售單價 (ASP) 持續上揚，加上出貨量增加，產值將年增 11%，達 245 億美元，創六年來新高，但隨著全球通膨、美國升息影響全球經濟放緩，估明年產值將略微下滑。

研調指出，由於供給持續緊張與短缺，功率元件 ASP 去年達 0.24 美元，年增 8%，預計今年將進一步成長至 0.35 美元，年增 11%，增幅創下金融危機復甦後、約 10 年來新高，在這 10 年間，ASP 年複合成長率 (CAGR) 僅 2.1%。

研調分析，自 Covid-19 疫情爆發後，功率元件業者受生產瓶頸影響，推升價格不斷走高，加上功率元件廣泛應用在各類領域，如汽車和工控，ASP 也保持高檔。

產值方面，功率元件去年受惠出貨量提升 13%，加上產能供給短缺推升 ASP，帶動去年產值激增 26%，今年也隨著大型離散元件 ASP 年增幅改寫 10 多年來新高，產值估再增 11%，達 245 億美元，連六年改寫歷史紀錄。

不過，明年隨著全球經濟景氣放緩，加上功率元件 ASP 下滑 4%，產值估微減至 240 億美元，年減 2%，預計 2024 年後才重啟成長動能，2026 年功率元件產值就可達 289 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 5.5%。