加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/10/05）

野村腳勤觀點：

●車用半導體持續看好

從今年下半年開始，半導體市場已進入庫存修正期，特別是手機、筆電等消費性電子產品，結束了過去兩年供不應求的多頭行情，轉變成供過於求的庫存困境。然而在一片需求衰退的浪潮聲中，我們看到車用半導體的需求依然強勁，不僅沒有砍單消息傳出，來自車廠的訂單依然持續加碼，最主要就是因為電動車產業幾乎不受庫存調整影響，美國最大電動車廠平均庫存周轉率不到 4 天，完全沒有庫存過高的問題。此外我們也看到電動車發展勢不可擋，今年第二季全球電動車滲透率首次突破雙位數，老大哥美國也立法投入了數百億美元支持電動車發展，整個電動車產業鏈皆可望受惠。可以說無論是短期或是長期，車用半導體都有明確利多支撐，對於後市的展望依然看好。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點放緩：美國 8 月 CPI 下降至 8.3%，雖不如預期，但仍持續緩步下滑中

（二）通膨壓力緩解：SCFI 運價指數連 15 週下跌，原物料價格下滑、房租漲幅趨緩有利於通膨降溫

（三）升息預期下滑：美國 8 月職位空缺數遠低於預期，就業市場降溫，11 月 FED 升息三碼預期降至 66%

●大盤利空因素：

（一）FED 維持鷹派：通膨下滑緩慢、FED 官員維持強硬升息口吻，年底前還有 5 碼升息預期

（二）中國經濟疑慮：中國經濟景氣下行，二十大在即，維穩的前提下持續封控，經濟復甦緩慢

（三）台股存貨調整：零售、製造、批發端庫存都過高，存貨調整啟動，企業獲利營收轉折向下

●仍有測底可能，短線反彈不宜追高

由於美國近期的經濟數據不如預期，市場重燃對於 FED 放緩升息的期待，台股第四季開局迎來大漲，然而這種場景在今年竟似曾相識，第二季末、三季初時台股短線也曾樂觀反彈，但季末卻又受到 FED 強化升息預期、壽險法人賣股而面臨漲多修正。更重要的是，台股基本面狀況不算太好，目前企業庫存仍處於高位未見明顯改善，對獲利的衝擊很可能會持續到明年第一季之後，因此短線上大盤雖有反彈，但也隨時可能反應基本面利空而再次向下測底，短線仍不建議追高。不過好消息是，只要未來一些電子龍頭企業給出負面的 2023 年財測，市場反而有可能利空出盡，股市也可望迎來真正的底部，因此短線上雖不宜追高，但建議仍可分批承接，在大盤趕底中建立起未來反彈的部位。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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