荷寶投資管理：時尚的未來

時尚產業正在經歷數位化轉型，朝著永續的方向發展，變得更加包容和個性化，這為具有創新商業模式的企業帶來龐大的機會。我們找出未來十年裡對時尚產業影響最大的發展趨勢，以便於為客戶作出明智的投資決策。

首先是永續發展，隨著時尚產業永續發展腳步加速，精品企業因商品具有不退流行的卓越品質、轉售價值高、生命週期長，通常位居有利地位。一些時尚中型品牌具有強大的永續發展能力，正在投資以改善其供應鏈，並嘗試使用不同的材質和循環商業模式，這些品牌前景看好。服裝租賃與轉售服務的企業則受惠於服裝利用率的提高。不過，這些企業需要大量的前期投資才能達到足夠的規模，且可能在一定程度上造成持續的過度消費。隨著時尚產業永續發展程度進一步提高，關於紡織品回收、二手衣轉售平台、未來世代材料技術、數位產品護照的軟硬體製造等業務的企業也有望從中獲益。我們對投資快時尚企業持保留意見，因其商業模式提倡過度消費，在根本上與永續時尚原則相衝突。

數位化轉型是時尚產業變革的強大動力。舉例而言，許多消費者希望更密切地監測自己的身體健康狀況，銷售可穿戴設備的消費電子企業因此獲得可觀的發展潛力。此外，時尚、體育用品和精品企業也在大力發展數位化商品，力求在數位化市場中佔有一席之地。雖然數位時尚產品仍屬於新興領域，但是其背後蘊藏著收益豐厚的龐大商機。同時，科技企業正在打造數位化平臺和數位化品牌，或許有朝一日將成為消費者聚集地。藉由數位化的方式，一些品牌已經或正朝著直接面對消費者的模式發展，這或許是最實際的投資機會之一。雖然直接面對客戶與傳統的銷售模式不同，但我們已從改變消費者購物方式的企業看到機會，其中包括團購和採用直播的電商企業。社交媒體企業也試圖利用龐大的社交網路來銷售時尚商品，雖然這些嘗試尚處於初期階段。最後，越來越多時尚企業開始應用 3D 列印、機器人和 AI 等先進技術，推動整體產業進一步朝個性化、自動化和數位化方向轉型。

除了購物方式的改變，人們的穿著打扮也趨向休閒化，消費者的衣櫃正變得越來越休閒。我們認為，成熟的運動服裝品牌將從此一變化中持續受益。Z 世代進一步發展休閒風時尚，並願意為精品品牌推出的休閒單品支付高價。未來幾年，時尚企業能否提供個性化客戶體驗將成為重要的差異化因素。我們預期線上業務扎實、個性化能力強的零售企業會比其競爭對手發展更快，而線上業務有限、難以獲取消費者資料的實體零售企業將面臨挑戰。不過，這並不意味著實體零售將走向終結。最後，長期以來許多時尚品牌在設計時都未曾考慮過多種體型和膚色，能夠將包容性設計置於首位的企業或許能吸引更多消費者，成為贏家。

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