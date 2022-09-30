實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 09/30 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2845 遠東銀 09/30 上市增資 09/26-09/28 42520 9.62 9.62 凱基 05 09/29 136320 6855 數泓科 09/30 初上櫃 09/26-09/28 392 76.00 76.00 台新 01 09/29 96673 2904 匯僑 10/03 上市增資 09/27-09/29 792 17.00 17.00 元富 01 09/30 39050 2358 廷鑫 10/07 上市增資 10/03-10/05 1020 13.50 13.50 合庫 01 10/06 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。