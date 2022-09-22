台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 09/22
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2915  潤泰全       09/26  上市增資    09/20-09/22     31450   50.00     50.00  群益金鼎   01     09/23     19510
4584  君帆         09/29  初上櫃      09/23-09/27       560   40.57     40.57  凱基       01     09/28
2845  遠東銀       09/30  上市增資    09/26-09/28     42520    9.62      9.62  凱基       05
6855  數泓科       09/30  初上櫃      09/26-09/28       392   76.00     76.00  台新       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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