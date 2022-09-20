中國零跑汽車赴港上市 計劃籌資81億港元

中國電動車製造商零跑汽車計劃赴香港上市，發行 1.308 億股 H 股，最多籌資 81 億港元（10 億美元），定 9 月 29 日開始交易。

零跑周二（20 日）表示，計劃發行 1.308 億股 H 股，發行價區間為每股 48-62 港元，定 9 月 29 日開始交易，這代表零跑最多將籌資 81 億港元。

零跑已獲港交所原則批准，這意味零跑已獲准上市，將於近日正式公開發行股票，並於香港主板上市。

浙江省產業基金、金華市產業基金等基石投資人已同意共計買進約 3.085 億美元股票。

招股書顯示，零跑透過首度公開發行股票（IPO）取得的資金，40％用於研發、25％用來提升生產能力、25％投入擴張業務及提升品牌知名度、10％用於營運資金及一般公司用途。

最近許多中國電動車製造商都先後赴香港上市，包括在美國上市的中企，如小鵬小鵬 (09868-HK) 、蔚來 (09866-HK) 。

上月零跑新車交付量達到 12,525 輛，較去年同期暴增 180％，再創歷史新高，這也是零跑連續第四個月銷量破萬。頭八個月零跑累計新車交付量達到 76,563 輛，超越蔚來和理想 (02015-HK) ，位居造車新勢力第三位，前兩名是小鵬（90,085 輛）和哪咤（93,185 輛）。

不過，目前零跑獲利很不樂觀，過去三年（2019 年－2021 年）累計虧損人民幣 48.47 億元。今年第 1 季，虧損 9.69 億元。截至 3 月末，零跑的現金及約當現金僅剩 43 億元。