貨幣貶值，資產縮水 為什麼需要關注加密貨幣?

今年上半年金融市場劇烈波動，受到俄烏戰爭、各國打擊通膨啟動貨幣緊縮的升息等因素衝擊，股債紛紛重挫。新興市場衝擊最大，貨幣貶值情況比預期中更嚴重，成為新興市場的惡夢。

面臨通膨和貨幣貶值的問題，引起了許多投資者尋求加密貨幣來分散風險。加密貨幣雖也跟著震盪，但加密貨幣的運用廣泛，也讓民眾有多一項符合自己理財需求的選擇。

近期臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）替元宇宙項目 Horizon Worlds 宣傳，而現在從 NFT、元宇宙虛擬土地的交易也日益熱烈，元宇宙的應用商機從歐美逐步擴張至全球，而當中，加密貨幣扮演重要的關鍵角色。

加密貨幣除了最多人熟悉的比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、幣安幣（BNB）、狗狗幣（DOGE）等等，現在的加密貨幣也越來越多，比特幣市值達到 3,780 億美元、以太幣達到 1,892 億美元、泰達幣達到 676 億美元，都可看出全球越來越多人投入加密貨幣，交易量也持續增長。

加密貨幣具有多種好處，主要是高流通性，且具有總量限制、透明度與可追溯性、交易不可逆轉與不可竄改、匿名性等優點，且交易快速，也因為區塊鏈、加密貨幣的穩定性，加上公開透明的特性，讓各產業紛紛投入建設區塊鏈、發行加密貨幣，更成為投資人分散風險、戰勝通膨的必備投資工具。加密貨幣另一個優點可用於儲蓄理財，跟傳統的模式一樣，都是活期存款，或是定期存入資產，到期後本金連同利息一併收回，風險相對較其他投資產品低。

對於準備要開始投資加密貨幣的投資者來說，選擇一個優質交易所更是相當重要的一環。很多網站提供了分析工具，以 CoinMarketCap 來看，提供了各種分析工具，可以了解各交易所的優勢，哪些貨幣在什麼交易所具有較大的交易量。在分析加密貨幣上，提供了各種分析工具，可以了解各幣種的背景由來、發行資訊，最新的市場供應量、發行上限等，並提供加密貨幣的趨勢圖表。投資人可以藉由分析搜索量、漲跌幅來判斷加密貨幣的熱門程度，並找出當中的贏家跟輸家，也可以藉由技術分析來判斷未來可能的多頭或空頭走勢。

資料來源: AAX 提供

加密貨幣在進場方式上，相當具有靈活性，可選擇現貨或合約交易，現貨即是即時交易，可直接在買方、賣方之間轉移，合約交易則是約定在未來的某個時間購買或出售加密貨幣虛擬貨幣。現貨交易或合約交易，具有不同的操作方式，但合約交易可以以小博大的槓桿，更可靈活選擇多空操作，且合約市場有極佳的流動性，但兩者的價格有所差異，主要是合約交易除了當時的現貨價格外，還要加上合約溢價或折價，而供需的變化都會導致合約溢價、折價的差異。

對於較保守的投資者，可以先透過加密貨幣理財來開始學習。大多的交易所都有提供各種代幣的定存方案，其中包括美元同等值的泰達幣 (USDT)，可以當作美元定存操作，是個容易上手的選擇。投資者可先前往各加密貨幣交易所比較泰達幣 (USDT) 的年化率，來決定理財的開戶。如同選擇銀行，比較哪間銀行提供優惠比較高。想更加了解加密貨幣理財，可參考 AAX 理財的穩定收入投資秘訣。

有些用戶跳脫了典型的加密錢包，將他們的資金存儲在交易所中。 以 AAX 交易所為例。 作為卓越的加密貨幣交易所之一，用戶可以在平台上交易比特幣和其他頂級加密貨幣。 你甚至可以用加密貨幣換取法定貨幣。AAX 交易所還負責你的資金安全，這代表交易所會和你一起保護你的加密貨幣。 此外，如果出現安全漏洞，數字資產交易所可以幫助採取行動。

關於 AAX

AAX 作為一家服務於全球受眾的數字資產交易所，願景是將比特幣和數字資產的益處帶給全球客戶，這宗旨在我們的整體工作理念和分佈式營運模式都得到充份體現。我們成立於塞舌爾，業務遍及全球並於立陶宛、尼日利亞、新加坡、越南和台灣等市場進行營運。我們一直密切關注每個司法管轄區的監管發展，確保與各地的監管機構緊密合作以繼續讓大眾獲得接觸廣泛數字資產的途徑。立即註冊 並加入在全球擁有超過 300 萬投資者的加密社區。