〈陸港盤後〉評估Fed升3碼機率 A股三大指數大跌

中國 A 股周四（15 日）收盤全面走低，三大指數的跌幅均超過 1%，滬指失守 3,200 點關口，原因是投資人評估美國聯準會（Fed）升息 3 碼機率。

證券時報報導，滬指周四收盤大跌 1.16% 報 3,199.92 點，深成指驟跌 2.1% 報 11,526.96 點，創業板指重摔 3.18% 報 2,424.19 點；兩市成交額合計人民幣（下同）9,191 億元，「北向資金」淨流出 41.33 億元。

光電、儲能、稀土、鋰電類股大幅走低，地產、銀行、煤炭、保險等類股逆市走高。

香港恒生指數收盤漲 0.44%，恒生科技指數漲 0.25%。

利率期貨顯示，投資人仍預估下周 Fed 升息 75 基點，升息 100 基點的機率僅為 29%。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 周三表示，儘管 Fed 升息 100 基點的機率不是零，但機率不到三分之一，「優秀司機不會在接近目的地時加速」。

橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）則認為，若 Fed 把利率調高至 4.5%，美股將重挫 20%。

達里歐說：「看起來利率必須 （朝 4.5%-6% 的高檔）大幅調升，這會打壓民間信用成長，進而衝擊民間部門支出，經濟也會隨之降溫。」

與此同時，國務院增強對製造業的紓困力道，但投資人似乎並不領情。

上海第一財經周三報導，中國國務院總理李克強周二召開國務院常務會議，決定製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9 月 1 日起再延後四個月補繳，緩稅規模達 4,400 億元。

國務院並宣布，對製造業新增增值稅留抵稅額即申即退，到賬平均時間壓縮至兩個工作日，估計今年後四個月再為製造業退稅 320 億元。