WPIC：鉑金供給過剩價格走低 可能遭市場低估

據世界鉑金投資協會 (WPIC) 最新的報告，今年鉑金市場供給過剩，同時鉑金 ETF 的持倉流失，都造成了鉑金價格下跌。不過，有專家認為，鉑金價格其實遭到低估。

報告中指出，今年第二季全球鉑市場供給過剩為 34.9 萬盎司，並將今年鉑金市場供給過剩的預估值從 62.7 萬盎司，上調至 97.4 萬盎司。目前鉑金價格約為每盎司 800 美元，今年迄今累計跌幅達到 15%。

不過，報告指出，鉑金市場仍然具備一些支撐的因素，因為目前場供應仍舊偏緊，且鉑金礦產量以及回收量仍受到限制。

WPIC 研究主管 Trevor Raymond 在接受採訪時表示，若僅僅從供需數據預測，或許會存在一些誤導，鉑金價格其實是遭到低估的。

Raymond 指出，包含黃金、白銀和鉑金等 ETF 在第二季都面臨賣壓，主因是衰退擔憂、利率上升和大宗商品價格走弱。其中，鉑金 ETF 的持倉流失了 8.9 萬盎司，並且今年內仍將繼續下降，預估再減 55 盎司。

不過，鉑金的工業需求依然強勁。第二季汽車業對鉑金的需求增加了 8%，或 5 萬盎司。儘管半導體短缺仍在持續，但已經正在緩解，汽車產量有所增加。重型汽車系統中的鉑金使用量更多，特別是在中國，而輕型汽車也開始使用更多的鉑金以替代鈀金。

Raymond 指出，即使面臨全球經濟衰退，汽車業對鉑金的需求仍高於 2018 年、2019 年的水準。預計今年汽車業對鉑金的需求將增長 14%，達到 300 萬盎司以上。