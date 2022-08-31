中國上百家A股公司 豪氣配現金股利 總額逾人民幣2,200億

中國上百家 A 股公司豪氣配發半年度現金股利，總額超過人民幣（下同）2,200 億元，中國移動 (600941-CN) 、中遠海控 (601919-CN) 等七家公司的現金股利，更達到百億級水準。

上海證券報報導，東方財富 Choice 的數據顯示，截至周二（30 日）21 點，中國共有 122 家 A 股公司提出半年度分紅方案，其中 106 家有現金分紅計畫，擬派現金股利共計超過 2,200 億元。

隨著中國海油 (600938-CN) 、中國移動等巨擘回歸，半年度現金分紅超百億元的 A 股公司，家數增至七家，去年同期僅三家。

中遠海控在周二晚間宣佈，擬向全體股東發放現金紅利，每股 2.01 元，合計現金紅利總額約 323.4 億元。上半年，中遠海控淨利較去年同期激增 74.46% 至 647.2 億元，為歷來同期最佳紀錄。

中遠海控並公佈未來三年股東分紅回報規劃（2022 年至 2024 年），提到「公司年度內分配的現金紅利總額，應占公司當年度實現的歸屬於上市公司股東淨利潤的 30% 至 50%」。

「三桶油」也發布巨額派息方案。中國海油計劃每股派發股息 0.70 港元，A 股股息將以人民幣支付，此次派現總額折合人民幣約 286.47 億元。

中國石油 (601857-CN) 決定每股配發股息 0.2 元，總派息額約 370.76 億元。中國石化 (600028-CN) 擬 A 股每股發放現金股利 0.16 元，合計現金股利金額約 193.71 億元。

中國移動勇奪第一，配息總額超過 400 億元。中國移動負責人說：「公司從 2002 年開始分紅派息，派息率長期穩定增長。」中國移動每股派息 1.89 元，較一年前大增 34.9%。

相較於現金分紅金額，投資人應更重視長期、穩定分紅機制。業界人士表示，投資人應結合公司發展階段、成長性及實際經營需求，看待上市公司分紅。對處於成熟產業、現金流穩定的公司而言，增強現金分紅力道，能進一步提高對長期投資人的吸引力；對成長型企業而言，投資人需考量現金流情況和業務成長空間，不能僅看分紅。