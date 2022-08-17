台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/17
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6220   岳豐        08/19  上櫃增資    08/15-08/17       638   20.00     20.00  凱基       01     08/18    120728
9941   裕融        08/23  上市增資    08/17-08/19      4250  150.00    150.00  凱基       01     08/22
6244   茂迪        08/23  上櫃增資    08/17-08/19      2720   22.50     22.50  宏遠       01     08/22
2049   上銀        08/25  上市增資    08/19-08/23      1105  160.00    160.00  永豐金     01
6830   汎銓        08/25  初上市      08/19-08/23      1135  100.00    100.00  台新       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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