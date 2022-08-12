台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/12
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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5011   久陽        08/12  上櫃增資    08/08-08/10       850   26.00     26.00  兆豐       01     08/11     11662
6217   中探針      08/15  上櫃增資    08/09-08/11      1445   39.30     39.30  元富       01     08/12    275600
6590   普鴻        08/15  上櫃增資    08/09-08/11       255   50.00     50.00  日盛       01     08/12     17475
2497   怡利電      08/16  上市增資    08/10-08/12       340   60.00     60.00  國票       01     08/15     52054
6220   岳豐        08/19  上櫃增資    08/15-08/17       638   20.00     20.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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