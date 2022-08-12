實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 08/12 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5011 久陽 08/12 上櫃增資 08/08-08/10 850 26.00 26.00 兆豐 01 08/11 11662 6217 中探針 08/15 上櫃增資 08/09-08/11 1445 39.30 39.30 元富 01 08/12 275600 6590 普鴻 08/15 上櫃增資 08/09-08/11 255 50.00 50.00 日盛 01 08/12 17475 2497 怡利電 08/16 上市增資 08/10-08/12 340 60.00 60.00 國票 01 08/15 52054 6220 岳豐 08/19 上櫃增資 08/15-08/17 638 20.00 20.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。