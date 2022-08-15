如何布局加密貨幣？跟著資深操盤手這麼做！

今 (2022) 年以來，通膨持續攀升，全球央行積極展開升息循環，股市因而大幅修正，加密貨幣也受到牽連，價格一路崩跌。不過，隨著全球風險偏好逐漸回升，近期加密貨幣市場似有觸底跡象，bybit 冠軍操盤手「bybit_no.1」建議，可以開始考慮逢低進場布局！

加密貨幣似已觸底

貨幣寬鬆政策時代今年宣告結束，致使股市、加密貨幣等風險性資產吸引力大減，市值也大幅縮水。以加密貨幣市值前兩大、也是最熱門的比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 為例，去 (2021) 年價格狂飆，11 月分別以 67,802 美元、4,800 美元，寫下歷史高點。然而，今年卻是一路狂瀉，比特幣、以太幣曾分別摜破 2 萬美元、1 千美元支撐價位，嚇壞了許多投資人，加密貨幣市場儼然進入暗黑時期。

不過，隨著美國聯準會升息符合市場預期，風險性資產逐漸回溫，歷經數個月寒冬的加密貨幣市場近期也開始反攻，截至 8 月 8 日台北時間 15：25，比特幣、以太幣從今年低點，已分別反彈重回 23,000 美元、1,700 美元之上。此外，市場情緒亦呈現回溫現象，加密貨幣恐懼與貪婪指數（Fear & Greed）於 7 月 18 日終結連續 70 多天的「極度恐懼」歷史紀錄，8 月 8 日已回升到恐懼區間。

不少研究機構亦認為，加密貨幣市場似有觸底、顯露復甦態勢。根據《Coindesk》引述花旗研究報告指出，投資人擔憂加密貨幣危機蔓延，似乎已經停緩，且穩定幣、ETF 資金外流亦已趨於穩定；天橋資本 (SkyBridge Capital) 創始人兼管理合夥人 Anthony Scaramucci 也認為，加密貨幣熊市已度過最糟糕時期。

跟著資深操盤手 前進幣圈投資

近年來加密貨幣的火熱，讓投資人體認到了它已是資產配置的一環，法人機構也開始進軍加密貨幣市場，資誠聯合會計師事務所 (PwC) 指出，全球已有近 4 成的避險基金投資加密貨幣；就連退休基金也將加密貨幣視為投資標的，例如休斯頓消防員退休基金 (HFRRF) 的投資組合中，便納入了比特幣及以太幣。

值此加密貨幣觸底之際，一般投資人該如何布局呢？不妨秉持兩大原則，一是找尋安全可靠的國際交易平台：投資首重安全，加密貨幣更需如此，因此，安全可靠的國際買賣平台很重要，包括交易安全性、人員專業性、監管機制等等，以 JPEX 加密貨幣交易所為例，營運總部設立於杜拜，由杜拜虛擬資產監管局 (VARA) 長期監管，交易系統具嚴格監管標準。同時也已獲得加密貨幣平台相關牌照，包括加拿大 MSB Fintrac 牌照、美國 FinCEN 頒發的 MSB 金融許可證、ASIC 頒發營運執照。團隊成員來自日本、美國及中國的頂級電腦技術專業人員，並聘請曾服務於美國華爾街大型對沖基金公司的專家組成顧問團隊，服務全球客戶。

二是學學資深操盤手的經驗：幣圈投資如同股市一樣，除了基本面，最好還要懂得技術面分析，不過，對於一般人而言，技術分析難度高，也沒時間研究基本面，該怎麼辦？不妨可以參考專業資深操盤手之經驗，舉例來說，全球第三大加密貨幣交易所 Bybit 會列出排行榜前 500 強，其中，外號「bybit_no.1」的幣圈資深老手可說是冠軍常客，目前戰績是幣本位世界第一，U 本位則是世界第二，過往勝率高達 9 成以上，堪稱是華人之光。

他投資經驗相當豐富，擁有逾 10 年港股、美股經驗，以及 6 年加密貨幣經驗，獲利超過 9 位數，目前呈現半退休狀態，擅長主力 k 線圖研究以及捕捉莊家思維，同時還會不定期分享投資心得，提供投資人參考。

針對 JPEX 近期陸續推出兩種加密貨幣：NFT 代幣 LPG 及平台幣 JPC，「bybit_no.1」認為，潛力很大，可以掌握此投資契機。他分析指出，從 K 線圖中，可以看出 LPG 會慢慢橫盤向上升，支撐價位約為 0.0017，並預估上市後很快就會再創新高，之後也如同他所預測，成功漲至 0.00235 價位。不過，細幣行情通常較慢，想要百倍、千倍收穫，建議逢低買入，耐心等待。至於 8 月 8 日甫上線的平台幣 JPC，他認為，短期最少升 10~15 倍，長遠來看，可望成為下個幣安幣 (BNB)。

除了 Bybit 之外，JPEX 也是「bybit_no.1」愛用的加密貨幣交易平台，近期他更祭出獎勵活動，回饋愛戴他的投資人，只要透過他所發出的 JPEX 邀請碼「FZH6OOz1De2」及完成 JPEX 實名認證 (KYC) 之後，再截圖回傳給他或小助手，即可加入 JPEX 交易平台，並可以參加抽獎活動，有機會獲得他所提供的一枚比特幣作為獎勵，總獎金高達 22,000 美金 (約 658,000 台幣) 價值的比特幣，預計 9 月份會在他的 instagram 公佈得獎者名單。

「bybit_no.1」預期，比特幣下波牛市到來，漲幅至少 5 倍，投資人不妨可以逢低買進，為加密貨幣牛市行情提前布局。此外，若想要獲得最新幣圈市場動態，不妨可以追蹤他的 IG，更可以分享給周遭朋友，即可掌握市場第一手訊息，讓前進幣圈投資更為輕鬆簡單。

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