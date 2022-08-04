加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/08/02）

野村腳勤觀點：

企業獲利下修可能才正要開始

美股第二季財報公佈至今已過半，近八成企業財報優於預期，大幅舒緩市場對美國經濟衰退的擔憂，台股方面獲利表現好壞參半，但整體而言未明顯下修，尤其是指數佔比最大的電子產業，獲利成長仍與去年底大致持平。不過其實近期拜訪公司，已有許多企業的未來展望與先前出現明顯落差，特別是庫存偏高、消費需求放緩的前提下，台股下半年很有可能面臨獲利下修循環。當然還是要強調，並非所有產業都面臨庫存過高的情況，車用、工業類半導體庫存低於平均，高速運算、資料中心的長期需求也還在，儘管整體產業的評價可能仍會受到壓抑，但這些需求明確的產業具有獲利支撐，我們仍長期看好該產業會有較佳表現。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 油價高點回落：國際油價自 6 月中高點回落至 100 美元 / 桶以下，有助於緩解高通膨壓力

（二） 財報優於預期：至今過半數標普 500 企業公佈 Q2 財報，約 73% 優於預期，舒緩經濟衰退擔憂

（三） 就業市場強勁：美國 6 月失業率持平於 3.6%，職位空缺亦處在歷史高位，有空間承受 FED 政策緊縮

●大盤利空因素：

（一） PMI 陷入衰退：美歐及中國 7 月份 PMI 皆落入 50 榮枯線之下，為經濟增添不確定性

（二） 經濟成長再下修：IMF 第三度下修全球經濟成長展望，預估 2022 年為 3.2%、2023 年為 2.9%

（三） 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月以上，去庫存恐影響企業營收及獲利

●經濟衰退徵兆現，台股下半年反覆測底

美國日前公佈第二季 GDP 增速，已經連續兩季負成長，技術上已經出現衰退，但另一方面，美股第二季企業獲利優於預期、薪資與失業率表現仍佳，顯示美國基本面仍有支撐，就 IMF 以及美國商務部預期來看，2022 年 GDP 仍有 2% 左右成長，整體而言經濟軟著陸機會仍是高的。而台灣經濟一向與美國高度相關，目前同樣面臨庫存過高、下半年企業獲利下修的疑慮。根據過往經驗，台股企業獲利下修周期約需耗時一年，而股市通常會領先企業獲利下修周期約一季率先落底，這也代表至少在明年第一季之前，股市有很高的機率會持續反覆測底，真正長波段的反彈，則是要等到通膨出現明顯放緩，消費與需求回升後才會看到，短線若有反彈不宜追高，建議仍要抱持謹慎態度觀察。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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