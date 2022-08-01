〈陸港盤後〉中國7月財新製造業PMI仍擴張 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周一（1 日）收盤齊揚，創業板指大漲逾 2%，原因是中國 7 月財新製造業採購經理人指數（PMI）仍處於擴張區間，投資人也關注美國眾院議長裴洛西出訪亞洲的消息。

證券時報報導，滬指周一漲 0.21% 至 3,259.96 點，深成指勁漲 1.2% 至 12,413.87 點，創業板指勁揚 2.37% 至 2,733.74 點；兩市成交額合計人民幣 9,939 億元，「北向資金」淨流入 23.98 億元。

半導體、化工、煤炭、汽車、釀酒、有色、石油等類股走高，地產、銀行、券商、電力、保險等族群走低。

香港恒生指數收盤漲 0.05%，恒生科技指數跌 0.17%，阿里巴巴 (09988-HK) 股價重挫近 4%。

財新傳媒與 Markit 周一公布的報告顯示，7 月財新製造業 PMI 為 50.4，仍落在擴張區間，但不如 6 月的 51.7。

此一走勢與國家統計局製造業 PMI 一致。統計局公布的 7 月製造業 PMI 為 49.0，較 6 月回落 1.2，時隔一個月景氣再度萎縮。

投資人也關注裴洛西的消息，若她訪台，可能導致美中關係更緊張。裴洛西周日透過辦公室公布亞洲行程，宣布將率領國會代表團訪問星國、馬來西亞、南韓及日本，「重申美國對印太區域盟友的承諾強韌，且不可動搖」。

雖然裴洛西公布的行程未提及台灣，但華盛頓郵報專欄作家 Josh Rogin 引述外交圈消息人士表示，裴洛西可能會在周二晚間或周三上午訪台，預定將拜會台灣高層。

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上說：「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。」

阿里巴巴股價之所以出現賣壓，原因是美國證券交易委員會（SEC）上周五把阿里巴巴列入「預摘牌」名單。截至 7 月底，SEC 已把 159 家中企打入「預摘牌」名單。

阿里巴巴為此在周一發布公告，聲稱「將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和香港聯交所的兩地上市地位」。