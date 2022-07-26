太火了 易方達、廣發基金宣布提前結束募資

繼富國旗下中證 1000ETF 上周五（22 日）率先宣布提前結束募集後，易方達和廣發基金周一也宣告提前結束募資，而這些中證 1000ETF 均設置人民幣（下同）80 億元募集上限。

中國基金報報導，易方達中證 1000 ETF 自上周五開始募集，原定募資截止日為周二，基金管理人決定將截止日期提前至周一。

公告也顯示，廣發中證 1000 ETF 原定募集期為上周五至周二，基金管理人決定變更募資日期，其中網上現金認購和網下現金認購的日期均改為上周五至周一，周二起不再接受認購申請。

上周五四檔中證 1000ETF 同台競技，如今已有三檔基金宣布提前結束募集。

一名基金公司人士說：「儘管目前場內已經有已經上市的中證 1000ETF，但還沒有形成一家獨大到無法挑戰的局面，目前發行布局中證 1000ETF 的基金公司大概率也是希望未來能夠爭取到 ETF 期權資格」。

ETF 期權能衍生豐富投資策略，可吸引散戶、私募等資金，對業者做大 ETF 規模很有幫助，因此，基金公司非常重視中證 ETF 的發行工作。

不少業界人士表示，未來各大基金公司可能在中證 1000ETF 領域出現一波比拚，均希望儘快上市，以滿足投資人的需求，和場內既有商品競爭。在重量級基金公司陸續進場競爭的情況下，未來業者可能在 ETF 流動性服務、營運等方面持續競爭。