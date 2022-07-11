實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 07/11 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5905 南仁湖 07/13 上櫃增資 07/07-07/11 5100 10.80 10.80 統一 01 07/12 7129 6570 維田 07/15 上櫃增資 07/11-07/13 255 33.00 33.00 中國信託 01 07/14 2887Z1 台新金己特 07/18 上市增資 07/12-07/14 28500 17.65 17.65 凱基 03 6411 晶焱 07/18 上市增資 07/12-07/14 425 112.00 112.00 康和 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。