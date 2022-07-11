暑假換機需求 帶旺中國消費電子供應鏈

暑假到來，學生更換智慧手機的需求升溫，帶動中國消費電子供應鏈訂單增加，專家表示，在傳統 3C 備貨旺季等因素支撐下，第 3 季消費電子基本面將迎來轉折點。

證券日報報導，近日長沙多間蘋果、華為旗艦店的顧客絡繹不絕，長沙華為方圓薈店店員說：「近期有意購買手機的學生比較多，購買平板電腦、手錶的顧客也比之前多。」

暑假換機需求引發的消費電子熱，也傳導至供應鏈，多家消費電子供應鏈上市公司表示，訂單數量呈上升趨勢。

安克創新 (300866-CN) 負責人說：「為迎接暑假期間的消費電子熱潮，公司已提前 3 個月進行備貨。」安克創新是中國營收規模最大的全球化消費電子企業之一，專注於智慧配件和智慧硬體的設計、研發和銷售，主要銷售渠道為亞馬遜、eBay、天貓、京東等海內外線上平台。

宇環數控 (002903-CN) 負責人表示：「去年年底以來，很多指標性企業找我們打樣，設備訂單情況也一直較好」，公司處於消費電子供應鏈最前端，早已感受到消費電子的需求升溫。

宇環數控的產品可用於智慧手機部件磨削拋光，該公司為蘋果、華為、小米等消費電子企業的供應商及代工廠提供設備配套服務。

上半年中國智慧手機市場進入「至暗時刻」。中國信通院的統計數據顯示，頭五個月國內智慧手機出貨量達 1.06 億支，較去年同期銳減 27%，其中 2 月銷量僅 1,454.9 萬支，為兩年來最低紀錄。

今年「618」購物節的成績也很難看。各大手機品牌均開啟降價模式，連蘋果也加入降價大潮。即便如此，市場研究機構 Strategy Analytics 的報告仍顯示，「618」購物節智慧手機的銷量為 1,400 萬支，較去年驟降 25%。

不過，這些可能將成為「過去式」，業界普遍認為，消費電子將在本季迎來周期轉折點。國信證券分析師胡劍認為，受益於傳統 3C 備貨旺季來臨等因素，第 3 季消費電子產業鏈基本面迎來轉折點。

國融證券研究員張志剛也表示，中國新冠肺炎疫情減緩，經濟開始回暖，帶動手機需求回升，中國手機製造商可望隨之去化庫存。