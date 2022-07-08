台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 07/08
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6443   元晶        07/08  上市增資    07/04-07/06      2593   26.50     26.50  元大       01     07/07    111769
5905   南仁湖      07/13  上櫃增資    07/07-07/11      5100   10.80     10.80  統一       01     07/12      3272
6570   維田        07/15  上櫃增資    07/11-07/13       255   33.00     33.00  中國信託   01     07/14
2887Z1 台新金己特  07/18  上市增資    07/12-07/14     28500   17.65     17.65  凱基       03
6411   晶焱        07/18  上市增資    07/12-07/14       425  112.00    112.00  康和       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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