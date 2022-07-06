荷寶投資管理--積極的成長股面臨艱苦戰役

一年前，成長型股票，尤其是與科技相關的成長型企業似乎仍有無限的發展空間。但隨著長期利率上升，加上許多成長股價值面較高，伴隨著經濟成長減速，今年以來成長股表現大幅落後。

成長股之所以是成長股，因為許多價值取決於未來的現金流，很多資產增長和資產變現將在未來發生。因此，利率很重要，在計算未來現金流的價值時，高利率意味著股票估值應更低。此外，由於全球政治環境和經濟環境的不確定性，投資的期限變短，投資人更關注於未來幾年而不是未來十年產生的自由現金流。因此，當利率上升後，成長股表現大幅落後。

我們已經看到通膨不是暫時的，它可能更加長久，意味著更高的利率也可能持續更長時間，甚至可能在 2022 年後進一步上升。現在成長股所處的時期比過去 10 年遭遇的逆風更加艱難，但與此同時，隨著成長股出現修正，其估值或多或少回到疫情前的水平，以價值面而言，現在的確回到更理性的水平，在荷寶消費趨勢策略中，許多企業的盈餘成長仍然較高，因此若以 3 到 5 年的投資期間來看，更合理的估值會是不錯的開端。但我們也不要忘記，成長股未來的發展難度會比過去大大增加。

惟我們所關注的長期趨勢並未有太大的變化，比方說，許多消費產業的數位化仍在持續進行，新興中產階級的崛起仍然是一個非常長期的趨勢，並將持續下去，此外，人們對身心健康的關注度也越來越高。這三大趨勢沒有改變，改變的是，投資人願意為這種較高的成長付出什麼。荷寶消費趨勢策略一直非常關注具有強大市場地位的公司，它們擁有較高的訂價能力，因此，在通膨環境下也能將增加的成本轉嫁給客戶。雖然潛在風險是可能會導致需求減少，但這些企業在趨勢中仍處於有利地位，也是未來投資回報的主要驅動因素。

成長股的最佳環境是經濟增長相對緩慢且處於相對穩定的水平，目前的環境大幅波動，使投資人更難估算企業的可持續增長率，在以前，投資人可以藉由企業過去幾年交出的成績單，判斷其未來 3~5 年的增長，但今天這變得困難許多。不過，趨勢不會改變，例如數位化轉型仍在繼續，用現金支付的時代正逐漸遠離。

當然，在某些領域如電子商務，由於數位化的普及率已經提高，未來成長可能將放緩，投資人需要逐一分析個別產業甚至次產業的中期成長前景，這是目前市場仍有較多不確定性的原因。對於荷寶來說，我們仍持續尋找長期的結構性趨勢，以及從這些趨勢中受益最多的公司，做法與過去一致，不受整體環境影響。

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