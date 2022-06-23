台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 06/23
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6823   濾能        06/24  初上櫃      06/20-06/22       501   98.60     98.60  永豐金     01     06/23     36438
6789   采鈺        06/24  初上市      06/20-06/22      3700  290.00    290.00  元大       01     06/23    121062
6248   沛波        06/27  上櫃增資    06/21-06/23      1275   20.00     20.00  兆豐       01     06/24       679
6547   高端疫苗    06/28  上櫃增資    06/22-06/24       665  220.00    220.00  富邦       01     06/27

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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