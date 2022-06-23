加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/06/21）

野村腳勤觀點：

三星用了最驚嚇的方式面對庫存問題

南韓大廠三星電子上週宣布，暫停電視、手機晶片及關鍵零件採購訂單至 7 月底，這不僅打響了庫存調整的第一槍，更導致相關供應鏈股價應聲重挫。雖說庫存的確令市場擔心，但這次股價下跌更多是反映三星過於極端的作法，依照過往經驗，下游廠商會先向供應商減少未來幾個月的訂單 (可能減少 3 成)，而非像本次直接取消未來一個半月的訂單，單就減少訂單數量而言，兩種方式差異並不大，但後者對市場的驚嚇卻會更大。對於三星而言，其終端市場(電視，智慧型手機) 剛好是需求放緩的重災區，所以才會採取如此極端的方式，不過就股價反應來看，現在可能已經連未來財測下調後數字都已經提前反映，也許等未來財測真的下調之際，股價下跌幅度反而沒有想像的重。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 中國復工及刺激政策：中國陸續解除封城，並出台各項刺激經濟政策，有助風險情緒及需求轉佳

(二) 股票相當便宜：目前台股本益比約 11 倍，低於近五年平均水準，對於外資具有相當吸引力

(三) 電動車需求持續升溫：電動車、伺服器的需求持續升溫，可望帶動台灣相關供應鏈商機

大盤利空因素：

(一) 美國通膨持續創高：美國 5 月 CPI +8.6% 高於預期，市場擔憂 Fed 升息幅度加快加大

(二) 聯準會加速升息：聯準會 6 月升息 3 碼，全年預期升息 13 碼，加速升息使得經濟硬著陸的風險增加

(三) 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月，庫存難以去化恐影響企業營收及獲利

長痛不如短痛，加速升息不一定是壞事

隨著通膨持續創新高、聯準會 6 月一口氣升息 3 碼，大家現在最關心的問題是：美國經濟會不會「硬著陸」？事實上目前確實看到美國經濟可能放緩，但整體而言還不至於到衰退地步，目前美國經濟並不算太差，整體就業市場仍然熱絡，且人民資產水準相當高，目前家庭淨資產仍有約 150 兆元，相比每年家庭總支出約 20 兆，就算經濟真的出現衰退風險，人民也有足夠的餘裕來應對。這也呼應聯準會 6 月升息的做法，趁著美國經濟基本面還算不錯，先把利率快速拉高對抗通膨，只要通膨能夠順利下滑，就算最終經濟放緩甚至陷入衰退，聯準會也能有足夠的降息空間來刺激經濟；反而要是聯準會現在升息猶豫不決，很可能使美國再次陷入「停滯性通膨」的困境。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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