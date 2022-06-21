通膨熱風不散 升息風箏衝天際？

聯準會升息三碼，創 1994 年以來最大調幅

隨著通膨的熱風越吹越強，聯準會在 6 月份的會議上再度放出升息的風箏，一次升息三碼，創下 1994 年以來最大升幅，將基準利率升至 1.5%~1.75%，同時將今年美國經濟成長率從先前的 2.8% 調降至 1.7%。

雖然此次決策大致符合預期，但市場仍擔心強力升息對經濟帶來的衝擊，股市表現震盪，美國股市在升息當天上演慶祝行情後，隔天再度陷入震盪格局。

鮑威爾談話藏玄機，升息三碼非常態？

野村投信分析這次聯準會升息透露幾個重點，首先，主席鮑爾表示，雖然聯準會對打擊通膨採堅定立場，但升息三碼並非常態，但也承認，經濟下滑的壓力依舊。至於未來升息的風箏會飛多高？預期聯準會在升息步調上會繼續保持彈性作法，例如，當 5 月份超越預期的 CPI(消費者物價指數) 數據公布後，聯準會便改變立場採取較強硬的手段，這樣操作的優點是當經濟的下滑風險大於通膨的上升風險時，聯準會可以快速因應，但另一方面也顯示，聯準會較依賴短期數據，未來政策能見度較低。

下半年聯準會動向：

針對未來通膨與升息的趨勢，野村投信認為接下來有 3 點可以觀察 (1) 消費者對通膨的預期 (2) 服務業價格 (3) 薪資上漲的幅度，這些都將成為聯準會判定通膨控制狀況的指標。

投資建議與標的

市場雖預期接下來 7 月份可能再度升息三碼、9 月份升息兩碼，但我們認為聯準會將依據各項經濟數據彈性做出調整，若是通膨壓力依舊，不排除採取更強烈的手段，直到看到物價壓力放緩。預期在鷹派升息、經濟放緩已成趨勢的壓力下，市場仍將面臨許多挑戰，建議對於投資風險耐受力較高的長期投資人，可以趁著股價下跌、評價修正至合理時期逢低佈局，低點進場永遠是投資的法則，例如台股、投資級債、非投資等級債。對於風險偏好較低之投資人，則可以採取較為保守的策略，待情況更為明朗後再進場佈局。

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