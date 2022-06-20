實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 06/20 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5213 亞昕 06/22 上櫃增資 06/16-06/20 4180 23.50 23.50 台中銀 01 06/21 1294 6823 濾能 06/24 初上櫃 06/20-06/22 501 98.60 98.60 永豐金 01 06/23 6789 采鈺 06/24 初上市 06/20-06/22 3700 290.00 290.00 元大 01 06/23 6248 沛波 06/27 上櫃增資 06/21-06/23 1275 20.00 20.00 兆豐 01 6547 高端疫苗 06/28 上櫃增資 06/22-06/24 665 220.00 220.00 富邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。