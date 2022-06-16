加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/06/14）

野村腳勤觀點：

半導體庫存升高，關注但不過度悲觀

近來電子業雜音四起，因有外資券商警告電子業庫存偏高，半導體、IC 設計等產業榜上有名，但實際上庫存議題早就是冷飯熱炒，庫存上升反映的是終端產品需求放緩，而手機需求放緩去年就已發生，今年股價也多已經反映利空下跌，並且隨著 9 月新 iphone 發行，更有助於手機端的需求恢復，而 PC 端挖礦機需求確實下滑，但企業 PC 需求卻沒有明顯衰退。另一方面，EV、伺服器等次產業庫存仍相對健康，相關的應用及需求依然穩健，加上隨著廠商將產能自消費性電子產品移轉過來，更可以支撐客戶的拉貨動能。總結來說電子業庫存的確有上升，但沒有市場擔憂的那麼嚴重，不少次產業仍有強勁需求支撐，持續在增加產能，市場因為近期的悲觀氣氛而有些過度反映了。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 美國就業市場健康：美國 5 月失業率 3.6%，非農就業人數增加 39 萬人優於預期，就業市場仍強勁

(二) 企業支出維持高檔：4 月美國資本支出預期指數值由 32.3 上升至 32.6，仍維持相對高點

(三) 原物料價格放緩：除了油價維持高檔 (未過前高)，金屬 / 糧食 / 天然氣價格皆下滑，有助於緩解通膨壓力

大盤利空因素：

(一) 通膨意外續高：美國 5 月 CPI 8.6% 高於預期，市場擔憂 Fed 升息幅度加快加大

(二) 歐洲也將開啟升息循環：ECB 宣布結束 APP(資產購買計畫)，並於 7 月升息 1 碼，啟動升息循環

(三) 經濟衰退疑慮再起：美國 6 月密大消費者信心指數 50.2 創歷史新低，高通膨引發經濟衰退疑慮

第二隻腳打底中，靜待通膨發展

隨著美國 6 月通膨數據意外創新高，股市 5 月底反彈嘎然而止，市場再度陷入 Fed 升息加快加大的擔憂之中。毫無疑問地，現在大家最關注通膨到底何時放緩，這將決定股市第二隻腳會打多久，而我們認為通膨有望在第三季逐步緩解，主要考量到供應鏈已陸續舒緩並發酵，且原物料價格 (排除油價) 持續下滑，加上第三季通膨基期較高，都是支持通膨可望在第三季下滑的因素。倘若通膨在第三季下滑，那大家擔憂 6 月 Fed 可能升息 3 碼就只是「朝三暮四」的概念，只要全年升息總碼數不變，對股市的影響就不會太大。至於經濟衰退也可望在通膨獲得控制後消除，在企業獲利仍然持續成長下，只需靜待通膨回落，待第二隻腳打底完成後，股市可望重回正向行情。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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