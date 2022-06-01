實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 06/01 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3707 漢磊 06/06 上櫃增資 05/30-06/01 187 95.00 95.00 凱基 01 06/02 105073 4577 達航 06/08 初上櫃 06/01-06/06 1487 32.00 32.00 康和 01 06/07 3016 嘉晶 06/09 上市增資 06/02-06/07 281 82.00 82.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。