台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                   實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 05/31
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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3707   漢磊        06/06  上櫃增資    05/30-06/01       187   95.00     95.00  凱基       01     06/02     54225
4577   達航        06/08  初上櫃      06/01-06/06      1487   32.00     32.00  康和       01     06/07
3016   嘉晶        06/09  上市增資    06/02-06/07       281   82.00     82.00  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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