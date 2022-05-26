實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 05/26 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1617 榮星 05/26 上市增資 05/20-05/24 1148 15.00 15.00 台新 01 05/25 19750 6796 晉弘 05/26 初上市 05/20-05/24 627 46.00 46.00 中國信託 01 05/25 114280 6550 北極星-KY 05/30 第一上市 05/24-05/26 3450 82.00 82.00 國泰 01 05/27 87456 3707 漢磊 06/06 上櫃增資 05/30-06/01 187 95.00 95.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。