加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/05/24）

野村腳勤觀點：

從台北國際電腦展看廠商庫存去化問題

被視為三大科技展之一的台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）於 5/24 正式開幕，雖然睽違兩年恢復了實體展，但現場人群仍因疫情的影響顯得冷清，而不只是展場冷清，本次各家廠商雖然都有新產品消息公布，但整體而言仍顯得較無新意。比方說處理器大廠超微半導體 (AMD)，本次宣布了下一代 Ryzen 處理器的細節，並預計於 2022 下半年上市，但實際上相關消息早在今年 1 月的消費電子展（CES 2022）公布過了，而本次 GPU 大廠輝達（Nvidia）亦發表了 ARM 架構 CPU Grace，但相關消息也在今年 3 月時就已發布。事實上目前各大消費性電子廠商皆面臨庫存偏高、需求減少的狀況，在庫存未去化的情況下，新產品的推出恐怕還要再等一等。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 俄烏戰爭影響放緩：俄烏戰爭轉向區域戰，國際油價在 100 元附近震盪，戰爭對全球衝擊降低。

(二) 股市評價合理：台股目前本益比（P/E）接近 11 倍，為近十年最低點，投資價值浮現。

(三) 中國解封有望：上海自 6/1 起解除大部分限制措施，預期 6 月中旬可望全面解封。

大盤利空因素：

(一) 薪資增速仍高：美國 4 月每小時薪資成長年增 5.46%，維持歷史較高水準，不利於通膨下滑。

(二)PMI 連續放緩：歐美 5 月 PMI 報 53.8 及 54.9，創近 4 個月及近 2 個月新低，出現放緩趨勢。

股市接近落底，但基本面仍有挑戰

今年以來由於高通膨及聯準會升息影響，台股大盤已下跌超過 10%，特別許多高評價成長股更是受傷慘重，然而從多項指標來看，包括融資餘額及恐慌指數，皆顯示目前股市已很接近底部，也許當通膨有緩解跡象，股市就有望落底反彈。然而雖然股市接近底部，但高通膨對經濟的傷害可能才剛開始，由於高通膨會增加民眾消費支出以及資產大幅縮水，進而降低消費意願，並連帶影響經濟，這一點從歐美 5 月份 PMI 雙雙下滑，以及美國線上及實體零售巨頭第一季獲利不如預期，就可窺知一二。對台灣電子業來說，由於前兩年缺料，廠商紛紛提前備貨，目前廠商庫存水準大多偏高，在需求可能放緩的情況下，廠商不只是面臨庫存去化的壓力，營收及獲利皆可能受到衝擊。從基期角度來看，通膨很有可能在第三至第四季放緩，但若未如預期放緩，經濟很可能會面臨較大的壓力。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/04/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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