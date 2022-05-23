台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                   實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 05/23
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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1617   榮星        05/26  上市增資    05/20-05/24      1148   15.00     15.00  台新       01     05/25      6339
6796   晉弘        05/26  初上市      05/20-05/24       627   46.00     46.00  中國信託   01     05/25     29527
6550   北極星-KY   05/30  第一上市    05/24-05/26      3450   82.00     82.00  國泰       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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