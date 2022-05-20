北京拚經濟 今年刺激措施規模超過5兆美元 可能進一步加碼

今年中國政府注入經濟體系的資金將超過 5 兆美元，原因是新冠肺炎疫情爆發，導致政府採取封城措施，進而促使北京提出促進經濟成長的計畫，並可能進一步加碼。

彭博報導，根據中國政府與央行已宣布的貨幣與財政措施，今年刺激措施的規模已達到 5.3 兆美元，大約是國內生產毛額（GDP）的三分之一。目前規模仍比 2020 年疫情爆發時的刺激措施小，但若經濟未能走出疫情陰霾，北京可能會投入更多資金，本周國務院總理李克強的發言，就顯示北京可能加碼。

李克強周三（18 日）在雲南主持「穩成長穩市場主體保就業座談會」，並表示 3 月以來經濟下行壓力進一步加重，特別是 4 月，但政府仍有政策空間因應新挑戰。

在中國政府與央行已宣布的貨幣與財政措施中，財政措施包括政府總預算支出、地方政府發行的專項債、減稅降費，貨幣措施包含央行提供的政策貸款、降準、提供給小企業的低息貸款。

彭博經濟經濟學家曲天石說：「今年的政策主體是財政支出和政府投資，目前央行只起到支持作用，現在財政政策帶動經濟成長的效率更高，且中國仍有許多政策空間。」

近日經濟學家陸續下修對中國全年經濟成長的預測，渣打銀行將預測值下調至 4.1%，原估 5%，高盛也將預估值調降至 4%，原本為 4.5%。