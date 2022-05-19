加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/05/17）

野村腳勤觀點：

獲利成長斜率轉正支撐股價反彈

今年以來股市下跌，除了資金緊縮影響股票評價修正之外，其實一部份也反映了企業獲利表現放緩的因素。根據野村台股團隊的預估，由於 2021 年企業獲利暴增，基期大幅墊高，去年 12 月時預估今年台股企業獲利僅成長 1%，儘管漲幅有限但仍維持正成長，對於評價合理的股票影響有限，但對於高評價的成長股而言，獲利放緩意味著未來不確定性增加，市場給予的評價自然就會較明顯修正，這也是今年股市震盪的主因之一。不過 2022 年也過了快一半，根據野村台股團隊統計，台股整體的企業獲利是逐月上修，這對於那些因獲利增速放緩導致評價修正的股票而言，這將是支撐股價復甦的有利因素，只要國際利空干擾消除，股價有望隨著獲利成長斜率轉正而出現反彈。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）美國經濟強勁：4 月份零售銷售月增 0.9%，核心零售銷售月增 0.6%，雙雙高於預期。

（二）股市評價合理：台股目前本益比（P/E）接近 11 倍，為近十年最低點，投資價值浮現。

（三）上海疫情趨緩：上海 5/17 本土確診僅 77 人，實現「社會面清零」。官員稱上海有望在 6 月全面解封。

大盤利空因素：

（一）薪資增速仍高：美國 4 月每小時薪資成長年增 5.46%，維持歷史較高水準，不利於通膨下滑。

（二）中國防疫政策仍嚴：中國零確診態度堅定，習近平要求官員打擊質疑者，各地解封變數仍存。

落底反轉訊號浮現，台股迎接「有基之彈」

從歷史經驗來看，資金往往是影響金融市場最大的因素，不管先是聯準會加速升息，接著 6 月份馬上要啟動縮表，市場總是會提前反映，美股目前很有可能已經反映 2024 年的資產負債表規模，顯示短期已超跌。而台股同樣面對資金緊縮，包括外資 3、4 月累計賣超新台幣 5,000 億元，使得台股評價受到壓抑，目前已降至近十年最低點，就評價面角度來講，短期股市也已過度反映，再下修空間有限。當股市逐步落底，重要的是何時反轉訊號會出現？好消息是，從籌碼面來看，台灣 4 月融資餘額年增率已由前月的 - 3.9% 降至 - 17.0%，顯示市場的籌碼已趨於乾淨，歷史上像這種資金大量撤出、籌碼面重新洗牌的時候，往往就是市場要反轉的時候，尤其我們又看到台灣企獲利仍在持續上修，4 月時整體大盤仍有將近 8% 的年成長率，在強勁基本面支持下，後續股市反彈將會是「有基之彈」。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/04/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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