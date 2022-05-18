實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 05/18 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6546 正基 05/18 初上櫃 05/12-05/16 1119 96.00 96.00 凱基 01 05/17 76413 3149 正達 05/18 上市增資 05/12-05/16 1445 20.00 20.00 元富 01 05/17 30224 1617 榮星 05/26 上市增資 05/20-05/24 1148 15.00 15.00 台新 01 6796 晉弘 05/26 初上市 05/20-05/24 627 46.00 46.00 中國信託 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。