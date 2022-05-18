台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                   實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 05/18
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6546   正基        05/18  初上櫃      05/12-05/16      1119   96.00     96.00  凱基       01     05/17     76413
3149   正達        05/18  上市增資    05/12-05/16      1445   20.00     20.00  元富       01     05/17     30224
1617   榮星        05/26  上市增資    05/20-05/24      1148   15.00     15.00  台新       01
6796   晉弘        05/26  初上市      05/20-05/24       627   46.00     46.00  中國信託   01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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