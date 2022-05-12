4月台股加速趕底 底部不遠矣

加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/05/10

野村腳勤觀點：

中國封城對電子新品發表影響有限

中國官方自 4 月起宣布沿海多個城市進行封城，這項政策不僅影響全球供應鏈穩定，也造成部份台灣供應鏈廠商面臨營收下滑風險。不過不幸中的大幸是，這次封城發生在 4 月，也是傳統上介於第 1 季~ 第 2 季電子業的淡季，一般而言，這段期間來自國外廠商的訂單較少，產能運用率也處在較低的水準，以蘋果 iphone 為例，第 2 季預估平均產能利用率僅約 50%~60%，而即便封城導致出貨量減少，公司營收出現下滑，但就全年角度來說，影響也相對有限。根據調研機構預估，隨著第二季新品陸續推出，全球平板第 2 季出貨估計增加 1 成以上，顯示中國封城的衝擊有限，再加上 9 月蘋果新品發表會，有望帶動另一波新的需求，下半年電子廠商仍有望迎來反彈行情。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨有望見頂：去年 4 月起通膨逐步升高，在高基期影響下，今年第二季起通膨有望緩步見頂。

（二）科技股評價合理：高成長科技股經過 4 月修正後，目前評價已來到合理水位，投資價值浮現。

（三）台股籌碼趨於乾淨：4 月融資餘額年增率 - 17%，接近疫情爆發以來最低水準，落底訊號或出現。

大盤利空因素：

（一）高通膨衝擊消費：美國 3 月實質個人消費支出年增率由 6.8% 降至 2.3%，高通膨已然衝擊到實體經濟。

（二）中國確診清零態度堅定：習近平發表堅持清零防疫的談話，解封變數大，經濟恐將持續受影響。

4 月台股加速趕底，底部不遠矣

今年以來截至 5/10，台灣加權指數累計下跌 11.8%，然而光是 4 月份指數就下跌了驚人的 9.2%，可以說今年台股的跌幅是在短短一個月內跌掉的。分析這波下跌原因，最主要還是擔憂包括俄烏戰爭、中國封城、聯準會升息，對於台股基本面的影響及評價的修正，然而即便是在如此嚴峻的環境下，4 月份台股整體的企業獲利還是持續上修，即便有的產業小幅衰退，但很多股票下跌幅度已經遠超過 EPS 衰退幅度，這顯示市場更多在反映評價面的恐慌性修正，而非基本面實際的情況。從現在台股狀況來看，我們認為基本面依然保持強勁，而評價已經來到一個合理水準，指數再下修空間有限。就市場利空因素來看，通膨有望在第二季見頂，若通膨獲得控制，聯準會全年升息碼數可能會低於目前市場預估的 10 碼，有助於強力提振市場信心。目前台股下跌更像是加速趕底，底部不遠矣。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/04/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

冠軍團隊 立即加入

>>> 閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220500051

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】