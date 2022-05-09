高股息、小型股抗震 9檔基金今年來績效跑贏大盤

升息趨勢讓股市震盪整理，但根據統計，由投信發行的高股息、小型股的全球股票型基金不包含產業型績效，仍有 9 檔基金報酬率相對穩健，明顯優於 S&P500、那斯達克、羅素 2000，以及 MSCI 世界指數同期回檔超過雙位數的表現。

進一步來看，今年表現較佳的全球股票基金，多為主打有高股息的投資策略，顯見高息股相關在市場震盪時，確實能發揮抗震之效，其中還有一檔基金年迄今維持正報酬。

另外，PGIM 保德信全球中小基金是 9 檔基金中，唯一布局中小型股的全球股票型基金，由於中小型企業的主要營收來源多為國內市場，疫情過後，經濟回歸正常化可望提振內需，有助於中小型股業績復甦加速、增長能見度高。

PGIM 保德信全球中小基金經理人王翔慧指出，雖然在戰爭與通膨的影響下，目前市場已下修對於今年的獲利展望，大型股調降至 9.4%，而中小型股雖也面臨下修，但整體成長率仍高於大型股，維持在年增幅 10% 至 16% 的水準。

從美股已公布的第 1 季財報來看，中小型股整體企業繳出亮眼的成績，高達 7 成以上獲利優於預期，獲利成長平均有 15% 至 20% 水準；銷售方面，有 5 成以上中小型企業銷售優於預期，銷售成長也維持在 15% 以上。

王翔慧表示，從利潤率的角度來看，儘管小型股利潤率較上季下滑，但也保持在疫情前水準之上，加上中小型股財務體質持續改善，目前小型企業的持有現金水位創下紀錄新高，且債務佔資本比也回到 2018 年疫情前水準，顯示中小型股表現持續好轉。

王翔慧說明，小型股市值佔比目前處於低檔，以羅素 2000 為例，目前占美股市值比重僅 4.4%，由於小型股非被動式資金布局範疇，當市場出現拉回時也常缺乏資金關注。

但預期疫情過後，經濟回歸正常化可望提振內需，搭配升息初期市場震盪走勢過度期過後，中小型股有望領頭表現。