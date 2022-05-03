台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 05/03
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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4583   台灣精銳    05/03  初上市      04/26-04/28      1403  200.00    200.00  兆豐       01     04/29    112235
6806   森崴能源    05/05  上市增資    04/28-05/03      4250   88.00     88.00  福邦       01     05/04    111270
6799   來頡        05/06  初上市      04/29-05/04      1023  139.00    139.00  元大       01     05/05     23747
5227   立凱-KY     05/10  第一現增    05/04-05/06       850   60.00     60.00  康和       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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